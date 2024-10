Ilrestodelcarlino.it - La Megabox lascia per strada il primo set. Poi strapazza Talmassons e cala il tris

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CDA 1 VALLEFOGLIA 3 CDA : Pamio 2, Botezat 6, Blessing, Stranzali 15, Kocic 2, Kraiduba 14; Ferrara (L), Bucciarelli, Gannar 4, Piomboni. Non entrate: Gazzola (L2), Feruglio. All. Barbieri.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 12, Candi 11, Perovic 3, Lee 17, Weitzel 12, Bici 20; De Bortoli (L), Michieletto. Non entrate: Feduzzi (L2), Torcolacci, Storck, Kobzar. All. Pistola. Arbitri: Santoro e Lot. Parziali: 25-23,13-25, 13-25,19-25. Note: spettatori 876. Durata set: 35’, 22’, 23’, 28’. Tot: 119’. Terza vittoria consecutiva dellaOndulati del Savio Vallefoglia, che dopo Perugia e Busto Arsizio, si sbarazza anche della Cdae si attesta a 9 punti in classifica alle spalle delle sole Conegliano e Milano.