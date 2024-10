Iran: ricoverata in ospedale il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le autorità Iraniane hanno concesso alla vincitrice del premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, imprigionata dal novembre 2021, di ricoverarsi in ospedale dopo che, nelle ultime nove settimane, le sue condizioni di salute si erano aggravate. La 52enne, che soffre di problemi cardiaci e di una grave complicazione alle coronarie, è stata trasferita ieri in un nosocomio di Teheran. “Dopo quasi nove settimane” durante le quali tutte le cure sono state rifiutate, Narges Mohammadi “è stata finalmente ricoverata in ospedale”, si legge in una nota diramata su X dal marito Taghi Rahmani, secondo cui il ricovero è stato possibile grazie “al sostegno degli attivisti, della coalizione Free Narges e alla pressione esercitata dalla comunità internazionale e dai media”. Tpi.it - Iran: ricoverata in ospedale il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le autoritàiane hanno concesso alla vincitrice delper la2023, imprigionata dal novembre 2021, di ricoverarsi indopo che, nelle ultime nove settimane, le sue condizioni di salute si erano aggravate. La 52enne, che soffre di problemi cardiaci e di una grave complicazione alle coronarie, è stata trasferita ieri in un nosocomio di Teheran. “Dopo quasi nove settimane” durante le quali tutte le cure sono state rifiutate,“è stata finalmentein”, si legge in una nota diramata su X dal marito Taghi Rahmani, secondo cui il ricovero è stato possibile grazie “al sostegno degli attivisti, della coalizione Freee alla pressione esercitata dalla comunità internazionale e dai media”.

