Incendiò un box a Como | ora chiede il patteggiamento

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – La notte dell’arresto, aveva negato di essere il responsabile dell’incendio appiccato il 23 marzo in un garage di via Venturino che aveva generato una colonna di fumo denso, infiltrato in una serie di palazzi costringendo all’evacuazione 95 famiglie, con tredici ospedalizzati per intossicazione. Ma ora Aziz El Harda, marocchino di 41 anni, ha deciso di patteggiare. Assistito dall’avvocato Giuseppe Vernuccio ha trovato con il sostituto procuratore diSimona De Salvo un accordo a 2 anni e 8 mesi di reclusione.