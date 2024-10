Lanazione.it - Il settembre nero dei pendolari. Treni in ritardo e linee nel caos, ecco chi può chiedere i rimborsi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – Cinquesu 14 sotto la soglia del 98%, che tradotto significa un piccolo ristoro sul costo dell’abbonamento. Ildeiè certificato dai dati ditalia, che prendono in considerazione il cosiddetto indice di affidabilità di una linea ferroviaria. E’ stato quindi un rientro dalle ferie particolarmente difficile, specialmente su tutte quelle tratte che in un modo o nell’altro hanno dovuto fare i conti con il maltempo. Cosa è l’indice di affidabilità e come si calcola L’indice di affidabilità è un parametro istituito datalia che consente di valutare l’efficienza di una linea e che dà diritto da un piccolo rimborso nel caso in cui sia troppo basso. Viene calcolato con una specifica formula che, per ciascuna linea, valuta le soppressioni effettuate e i tempi diin relazione al servizio programmato.