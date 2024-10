Il caso degli elefanti dello zoo in Colorado: avranno gli stessi diritti delle persone? (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'organizzazione per i diritti degli animali NonHuman Rights Project chiede alla Corte Suprema del Colorado di riconoscere a 5 elefanti di uno zoo statunitense gli stessi diritti delle persone ingiustamente detenute. Fanpage.it - Il caso degli elefanti dello zoo in Colorado: avranno gli stessi diritti delle persone? Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'organizzazione per ianimali NonHuman Rights Project chiede alla Corte Suprema deldi riconoscere a 5di uno zoo statunitense gliingiustamente detenute.

Il caso degli elefanti dello zoo in Colorado: avranno gli stessi diritti delle persone?

