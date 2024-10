Tarantinitime.it - Grottaglie potenzia i controlli stradali: arriva “Autoscan Capture” per contrastare le irregolarità assicurative e di revisione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia Locale disi dota di un innovativo sistema di controllo automatizzato denominato “”, progettato per identificare in tempo reale i veicoli sprovvisti di assicurazione o conscaduta, nonché per rilevare le violazioni della sosta su tutto il territorio comunale. Il nuovo dispositivo, operativo da questa settimana, permette di effettuare verifiche immediate sulla regolarità dei veicoli in transito attraverso la lettura automatica delle targhe, garantendopiù efficaci e capillari su tutto il territorio comunale. “L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale della nostra città”, dichiara il vicesindaco con delega alla Polizia Municipale, Vincenzo Quaranta.