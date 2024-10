Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della decima puntata: un nuovo ingresso e il ritorno di Shaila e Lorenzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinionista da un lato e dall’altro Rebecca Staffelli, in quelli di esperta del web. Ladi questa sera si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, tra l’in Casa dell’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Federica Petagna e ildalla Spagna diSpolverato eGatta, che dopo una settimana trascorsa al Gran Hermano avranno molte novità da raccontare ai loro compagni di avventura.