Gerry Scotti | Con le Letterine ho vacillato ma oggi non confondo più amore e gelosia Cecchetto e Pezzali? Che delusione

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si racconta: “Con leho” Dal fascino dellealla sua lunga carriera televisiva:si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. L’occasione è l’uscita della sua autobiografia, Quella Volta, in cui il conduttore ripercorre la sua carriera, dagli esordi a Radio Deejay al successo in tv. Il presentatore rivela di non fare sconti sul lavoro: “Professionalmente do e pretendo molto, i miei collaboratori lo sanno. Dico le cose in faccia. Due o tre volte all’anno mi arrabbio. Però mi passa subito, non rimugino”. A casa, però, è peggio: “Dicono che sono rompiballe e pedante. Chiudo i rubinetti, spengo la luce, protesto se mi spostano le cose. La mia compagna Gabriella ironizza: ‘Fai come in tv che sei perfetto’. Le signore le chiedono: ‘Com’èin famiglia?’. ‘Tenetevelo come lo vedete in televisione che è meglio'”.