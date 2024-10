Gérard Depardieu, si apre il processo per violenze sessuali. Le accuse (Di lunedì 28 ottobre 2024) Parigi, 28 ottobre 2024 – Si apre oggi al tribunale di Parigi il processo a Gérard Depardieu: il divo francese del cinema è accusato di violenza sessuale nei confronti di due donne. Stando agli atti, gli abusi avrebbero avuto luogo nel 2021, durante la ripresa di un film. L’avvocato difensore, Jérémie Assous ha dichiarato che l’attore 75enne intende partecipare alla prima udienza. Depardieu è stato chiamato a comparire in tribunale alla fine di aprile, dopo il fermo di polizia, “per aggressioni sessuali verosimilmente commesse nel settembre 2021 a danno di due donne, sul set del film ‘Les volets verts’ di Jean Becker”, secondo la Procura. Una delle due è una decoratrice, che ha presentato denuncia lo scorso febbraio; l’inchiesta è scattata anche grazie alla querela dell’altra presunta vittima, che ha accusato il divo di stupro, aggressione sessuale, molestie e abusi sessisti. Quotidiano.net - Gérard Depardieu, si apre il processo per violenze sessuali. Le accuse Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Parigi, 28 ottobre 2024 – Sioggi al tribunale di Parigi il: il divo francese del cinema è accusato di violenza sessuale nei confronti di due donne. Stando agli atti, gli abusi avrebbero avuto luogo nel 2021, durante la ripresa di un film. L’avvocato difensore, Jérémie Assous ha dichiarato che l’attore 75enne intende partecipare alla prima udienza.è stato chiamato a comparire in tribunale alla fine di aprile, dopo il fermo di polizia, “per aggressioniverosimilmente commesse nel settembre 2021 a danno di due donne, sul set del film ‘Les volets verts’ di Jean Becker”, secondo la Procura. Una delle due è una decoratrice, che ha presentato denuncia lo scorso febbraio; l’inchiesta è scattata anche grazie alla querela dell’altra presunta vittima, che ha accusato il divo di stupro, aggressione sessuale, molestie e abusi sessisti.

