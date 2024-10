Sport.quotidiano.net - Gallo perde match e primato. Galeazza nuova capolista

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si interrompe la cavalcata solitaria in testa alla classifica per il, sconfitto di misura in riva al Po dal Pontelagoscuro. La sconfitta di Panzavolta e compagni e il contemporaneo successo delsui copparesi dell’Amici di Stefano consente il sorpasso sui granata, che restano comunque nei piani nobili della graduatoria a quota 12, al secondo posto assieme alla matricola La Dozza, che ha espugnato Santa Maria Codifiume 3-1. Si brinda a Ponte, una vittoria che si aggiunge a quella di Coppa di questa estate. "E’ stata una partita bella e combattuta – è l’analisi del presidente biancazzurro, Luca Popolo – Tre punti ottenuti grazie ai cambi operati da mister Lombardi nel secondo tempo, che hanno apportato maggiore freschezza e vivacità alla gara".