Bergamonews.it - Evade ancora dai domiciliari, scoperto da un carabiniere fuori servizio alle poste

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Seriate. Ha tentato nuovamente dire dagli arresti, ma è stato riconosciuto all’ufficio postale da unnon in. È successo a Seriate lo scorso lunedì (21 ottobre): i militari della Tenenza di Seriate hanno messo in manette per la terza volta un 41enne del posto pregiudicato, aiIl soggetto, già sottoposto il 16 settembre al regime degli arresti, dopo essere stato già arrestato per evasione il 16 ottobre e denunciato qualche giorno prima per la stessa ipotesi di reato, veniva nuovamente sorpreso da un militare libero dal, mentre si trovava nei pressi dell’Ufficio Postale di Seriate, senza alcuna giustificazione. L’immediata richiesta di ausilio al personale di pattuglia esterno, permetteva il conseguente fermo. Nel corso della mattinata successiva la convalidava l’arresto