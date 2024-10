Ilfattoquotidiano.it - È morto Geoff Capes, l’uomo più forte al mondo aveva 75 anni: “La sua dieta da 13mila calorie al giorno potrebbe avergli accorciato la vita”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È. L’olimpionico inglese si è spento a 75nella sua casa a Stoke Rochford, vicino Grantham. Considerato da moltipiùdel, il suo record nazionale di lancio del peso resiste da 44. Un traguardo che lo ha reso una vera e propria icona in Gran Bretagna, dove ha vinto 17 titoli nazionali e un campionato europeo, sempre nel lancio del peso. Il successo, inoltre, è stato arricchito dalle sue imprese spettacolari come piegare barre d’acciaio, ribaltare auto, trainare camion. Imprese, le sue, che sarebbero state molto più ardue se non fosse stato per il ruolo, fondamentale, di sua moglie Jill, che trascorreva circa 12 ore in cucina per preparare i pasti di unada 13 milaal