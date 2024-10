Dumfries incarna l’ambiguità di Inter-Juventus: croce e delizia di Inzaghi! (Di lunedì 28 ottobre 2024) Denzel Dumfries si rende protagonista, nel bene e nel male, di Inter-Juventus. La prestazione dell’olandese personifica il derby d’Italia e la squadra di Inzaghi stessa. BOTTA E RIPOSTA – Inter-Juventus può dirsi una sfida a due volti e dagli innumerevoli colpi di scena. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto la destrezza di portarsi in avanti per primi, sbloccando un match complicato grazie al rigore trasformato da Piotr Zielinski. Poi i bianconeri hanno pareggiato i conti, riuscendo anche a raddoppiare e rimontare, prima con Dusan Vlahovic e subito dopo con Timothy Weah. All’Intervallo di Inter-Juventus, però, il tabellone sorride agli Interisti, che contro ribaltano il derby d’Italia con un altro rigore del polacco e un gol di Denzel Dumfries. Inter-news.it - Dumfries incarna l’ambiguità di Inter-Juventus: croce e delizia di Inzaghi! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Denzelsi rende protagonista, nel bene e nel male, di. La prestazione dell’olandese personifica il derby d’Italia e la squadra distessa. BOTTA E RIPOSTA –può dirsi una sfida a due volti e dagli innumerevoli colpi di scena. I nerazzurri di Simonehanno avuto la destrezza di portarsi in avanti per primi, sbloccando un match complicato grazie al rigore trasformato da Piotr Zielinski. Poi i bianconeri hanno pareggiato i conti, riuscendo anche a raddoppiare e rimontare, prima con Dusan Vlahovic e subito dopo con Timothy Weah. All’vallo di, però, il tabellone sorride agliisti, che contro ribaltano il derby d’Italia con un altro rigore del polacco e un gol di Denzel

Dumfries incarna l’ambiguità di Inter-Juventus: croce e delizia di Inzaghi!

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corrette le ammonizioni per Hadjam (fallo su Dumfries) e Imeri (che ferma Frattesi). Oliver grazia invece Monteiro, che reagisce a una trattenuta di Dumfries con una manata in testa all’olandese ... (informazione.it)

Con le prestazioni contro Roma (uno spezzone) e Young Boys, Denzel Dumfries ha dimostrato di potersi riprendere la titolarità sulla fascia destra. Creando, in questo senso, un grattacapo a Simone ... (inter-news.it)

È quello che potrebbe capitare a Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma da tutti all’Inter danno per fatto il rinnovo; questo però non vuol dire che ... (calcioblog.it)