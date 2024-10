DossierPm | molti più di 800 mila spiati

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 14.30 Sarebbero molte più di 800le persone che potrebbero essere state spiate con accessi abusivi alle banche dati, stando alle ipotesi della Dda dino che indaga sui presunti dossieraggi. Intanto è stato sequestrato l'archivio dell'ex superpoliziotto Carmine Gallo, uno degli arrestati,che teneva nascosto in un garage. E' soprattutto cartaceo. Sequestrato anche un server in Lituania mentre la Procura sta valutando una rogatoria in Inghilterra dove c'era una centrale hacker guidata da una donna.