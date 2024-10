Comitati uniti per ecologia e tutela del commercio: è sfida ai candidati alle regionali (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYInsufficiente tutela e manutenzione del verde, debolezza della politica davanti alla prepotenza dei grandi interessi economici, cattiva gestione del territorio. Sono questi i tre problemi individuati dalla Rete dei Comitati, una realtà nata Bolognatoday.it - Comitati uniti per ecologia e tutela del commercio: è sfida ai candidati alle regionali Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYInsufficientee manutenzione del verde, debolezza della politica davanti alla prepotenza dei grandi interessi economici, cattiva gestione del territorio. Sono questi i tre problemi individuati dalla Rete dei, una realtà nata

Comitati uniti per ecologia e tutela del commercio: è sfida ai candidati alle regionali

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Rete dei comitati, nata lo scorso luglio, ha presentato una lettera per chiedere un impegno ai candidati sui temi del verde e del contrasto al consumo di suolo ... (bolognatoday.it)

stabilendo anche l’obbligatorietà del parere del Comitato Etico come ulteriore garanzia a tutela di chi opera la scelta. Infatti, nella sentenza viene stabilito chela pratica sarà eseguita all ... (quotidianosanita.it)

Il richiamo del presidente in una nota inviata al Comitato Uniti per la difesa dell’ospedale di Villa D’Agri. “Il futuro di questo ospedale - come degli altri nosocomi lucani - sta a cuore a ... (quotidianosanita.it)

Il Comitato spontaneo “Salviamo lo Stornello” si è costituito con l’obiettivo di tutelare l’integrità naturalistica dell’area denominata Contrada Stornello, sull’isola di Favignana. Il recente ... (lavocedellisola.it)

Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa e Comitato uniti contro la chiusura dell’ospedale Marino – che segnalano la persistente chiusura del locale punto nascite e la “non garanzia” di ... (sassarinotizie.com)