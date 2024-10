Clamoroso: Vinicius non vincerà il Pallone d'Oro e il Real Madrid diserterà la premiazione. Trionfa Rodri (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera a Parigi presso il Theatre du Chatelet si terrà l`ormai celebre premiazione e la consegna del Pallone d`Oro 2024. Il più ambito Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera a Parigi presso il Theatre du Chatelet si terrà l`ormai celebree la consegna deld`Oro 2024. Il più ambito

Clamoroso: Vinicius non vincerà il Pallone d'Oro e il Real Madrid diserterà la premiazione. Trionfa Rodri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questa sera a Parigi presso il Theatre du Chatelet si terrà l`ormai celebre premiazione e la consegna del Pallone d`Oro 2024. Il più ambito trofeo internazionale. (calciomercato.com)

Pallone d’Oro, Vinicius Junior non parte per la cerimonia a Parigi. L’attaccante non vincerà l’ambito trofeo il Real Madrid è furibondo Clamoroso colpo di scena! Secondo quanto riportato da Marca, il ... (calcionews24.com)

Vinicius sembra essere uno dei grandi candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2024. Un video della sfida giocata dal brasiliano contro il Borussia spiega perché a prescindere dai gol segnati può ... (fanpage.it)