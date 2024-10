Lanazione.it - Calcio. Eccellenza. Cenaia terzo, Mobileri all'ultimo tuffo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pisa 28 ottobre 2024 – Nessuna vittoria per le quattro pisane in. Due pareggi e due sconfitte, due punti conquistati sui dodici disponibili: bottino davvero magro. La miglior pisana è ilcon il suoposto con sedici punti all’attivo dopo otto giornate di campionato: cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Con la Sestese è 1 – 1 in trasferta: locali in vantaggio poco dopo la mezzora, ma ci pensa il solito Ferretti a pareggiare. Questo il tabellino.Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Manganiello. A disposizione Soccodato, Safina, Pisaniello, Caprio, Casati, Mernacaj, Sarr, Piccini, Ermini. All. Polloni: Baglini, Rossi, Goretti, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Ferretti, Apolloni. A disposizione Turini, Di Bella, Bartolini, Puccini, Perazzoni, Pecchia, Neri F.