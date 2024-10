Ilfattoquotidiano.it - Boom di ascolti per “Report”: Rai3 vince la serata e supera Canale 5 e RaiUno

(Di lunedì 28 ottobre 2024)diper ““. L’attesissima puntata del programma informativo disegnarecord elando tutte le reti, anche le ammiraglie Rai1 e5. Un nuovo “caso Boccia” al maschile, la discussa gestione del Museo Maxxi, il passato nel mondo di estrema destra del Ministro Giuli e le immagini esclusive della ferita alla testa dell’ex titolare del Dicastero Gennaro Sangiuliano. Una puntata attesa e discussa, da giorni al centro della scena anche per la strage di migranti come Cutro ma tenuta nascosta e per lo spazio riservato a urne aperte al “sistema Genova”. Davanti allo schermo, dalle 21.29 alle 23.03, ieri sera c’erano ben 2.643.000 spettatori. Un dato preceduto dal segmento “Lab” (1.621.000 con l’8,1%) e “Anteprima” (dalle 20.53 alle 21.29 con 2.189.000 e il 10,4%) e successivamente da “Plus” (1.259.000 e il 9,13%).