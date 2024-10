Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: due omicidi al Giardino, è opera di un serial killer?

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, due morti misteriose a Ilsemineranno il panico a Los Angeles. Si arriverà a ipotizzare che possa trattarsi di un, e l’attenzione degli inquirenti cadrà nuovamente su Sheila Carter. Sarà davvero la perfida rossa la responsabile di quanto accaduto?, spoiler americani: mistero sull’o di Tom Starr Il giallo si accenderà nel momento in cui Tom Starr verrà trovato morto. Le indagini stabiliranno che l’ex senzatetto sarà deceduto per avvelenamento, e la lista dei possibili sospettati sarà piuttosto lunga. Tom era un senzatetto che aveva aiutato Deacon a salvare la vita a Sheila Carter, quando tutti la credevano morta per mano di Steffy.