Basket, niente da fare a Pontedera per la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Sonora e meritata sconfitta per la IES Sport, nello spareggio tra imbattute a, sponda Bellaria, nella terza giornata del campionato di2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, non sono mai stati in partita. LA CRONACA – Privo di Lazzeri, assente per un risentimento al ginocchio a seguito della precedente partita con Lucca, il quintetto di Paolo Campani subisce nei primi due quarti conclusioni di Bellaria con percentuali altissime da due e da tre, complice una difesana disattenta e troppo permissiva. Non è andata meglio all’attaccono, che non è mai riuscito a trovare soluzioni semplici.