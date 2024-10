Lapresse.it - Art of Play, come diventare Hello Kitty e vivere nel suo mondo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il successo internazionale di HOUSE OF DREAMERS a Parigi, Elena e Giulia Sella hanno aperto le porte di ART OF, la più grande mostra immersiva dedicata all’arte del gioco e all’universo di. In collaborazione con Vivo Concerti, questa nuova esposizione prende vita nello spazio Pratibus a Roma, nel quartiere Prati (Viale Angelico 52). I biglietti per ART OFsono disponibili su artof.it. Elena e Giulia Sella, fondatrici di Postology, tornano a Roma dopo il successo internazionale di House Of Dreamers, a Parigi nel celebre Carrousel Du Louvre, e di altre esposizioni immersiveMuseum of Dreamers e Candy World Experience, che dal 2022 ad oggi hanno attirato più di 1.000.000 visitatori in tutta Europa e oltre 500 milioni di impressions sui social.