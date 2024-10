Gaeta.it - Aggressione inquietante in stile Halloween ad Aprilia: un automobilista minacciato con un’ascia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una notte di terrore ha scossoquando un uomo di 58 anni, originario di Nettuno, ha vissuto un’al limite dell’assurdo in una stazione di servizio. Questo episodiosi è svolto mentre il cittadino stava facendo rifornimento e ha visto infrangersi la quotidianità in un modo spaventoso. Durante la sua sosta, un uomo, visibilmente alterato, è sbucato da un gazebo, indossando una maschera e brandendo. Di certo, un evento che ricorda le atmosfere del celebre, ma che in questa occasione ha portato paura e tensione. L’accaduto: momenti di puro terrore La serata è iniziata in modo tranquillo, con il 58enne che si era fermato per fare rifornimento. Tuttavia, la sua routine è stata interrotta da un fatto straordinario.