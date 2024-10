14enne stuprata a Bolzano, revocato permesso di soggiorno al pakistano indagato (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'uomo ha ricevuto un decreto di revoca del permesso di soggiorno e contestualmente quello di espulsione firmati dal questore Paolo Sartori Imolaoggi.it - 14enne stuprata a Bolzano, revocato permesso di soggiorno al pakistano indagato Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'uomo ha ricevuto un decreto di revoca deldie contestualmente quello di espulsione firmati dal questore Paolo Sartori

14enne stuprata a Bolzano, revocato permesso di soggiorno al pakistano indagato

BOLZANO - Gli è stato revocato il permesso di soggiorno in Italia e sarà espulso, il 40enne pachistano che venerdì 25 ottobre aveva violentato una ragazzina di 14 anni che stava... (Ilgazzettino.it)

Tempo di lettura: 3 minutiIn data odierna, ufficiali di PG in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Eboli, coadiuvati da personale del Comando Provinciale di Salerno nonché delle Compagnie Carabinieri di Padova, Montella e Torre del Greco, ... (Anteprima24.it)

La vittima è stata soccorsa in ospedale. L’uomo, di nazionalità pachistana, lavora in un ristorante della città: ha un precedente per un episodio simile ... (repubblica.it)

BOLZANO. Dopo lo stupro di una ragazzina venerdì sera a Bolzano, una 14enne aggredita alla fermata dell’autobus (la polizia ha fermato un 40enne pachistano), oggi la giunta comunale del capoluogo sarà ... (informazione.it)

A Bolzano una 14enne è stata avvicinata e stuprata venerdì sera da uno sconosciuto nei pressi di una fermata del bus. Il fatto ... (msn.com)