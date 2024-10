Ilgiorno.it - Un cane lo azzanna, paura per un 19enne

(Di domenica 27 ottobre 2024) VIGEVANO (Pavia)to da un, litiga con il proprietario che poi si allontana. Il ferito ha 19 anni e se l’è cavata con conseguenze non gravi, ma sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Mancava circa un quarto d’ora alle 23 dell’altra sera quando al 112 è arrivata la richiesta d’intervento per una lite in via Rocca Vecchia, a Vigevano. Nella zona del mercato coperto arrivano con relativa frequenta mezzi di soccorso per liti e risse, specie tra clienti di locali che hanno esagerato con l’alcol, di solito però in orario più tardo. Lo scenario che si è presentato ai militari intervenuti sul posto è stato invece diverso, più inusuale. Il diciannovenne non aveva infatti contusioni da colluttazione, ma ferite al polpaccio e al ginocchio della gamba sinistra provocate dal morso di undi grossa taglia.