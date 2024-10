Ucraina, donna salvata dalle macerie dopo raid russo su Dnipro: le immagini di soccorritori (Di domenica 27 ottobre 2024) Una donna è stata tratta in salvo dalle macerie di un palazzo di Dnipro, in Ucraina, in seguito a un raid russo sulla città. Le immagini del salvataggio sono state condivise dai dai servizi di emergenza ucraini. Nell’attacco sono state uccise cinque persone, tra cui una ragazza di 14 anni. I feriti sono almeno 21. L’attacco a Dnipro, che si trova a più di 100 km dalla linea del fronte, ha danneggiato anche oltre una dozzina di condomini, case private e una struttura medica. Lapresse.it - Ucraina, donna salvata dalle macerie dopo raid russo su Dnipro: le immagini di soccorritori Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unaè stata tratta in salvodi un palazzo di, in, in seguito a unsulla città. Ledelggio sono state condivise dai dai servizi di emergenza ucraini. Nell’attacco sono state uccise cinque persone, tra cui una ragazza di 14 anni. I feriti sono almeno 21. L’attacco a, che si trova a più di 100 km dalla linea del fronte, ha danneggiato anche oltre una dozzina di condomini, case private e una struttura medica.

