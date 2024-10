Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Grillo che vuole l’estinzione del M5S? Lo deciderà la base, non lui dal suo salotto: quell’idea padronale non esiste più”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “chedel? Lola, non lui dal suononpiù”. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi a proposito della polemica scoppiata tra il fondatore dele il suo presidente e leader. “Anche la leadership di Conte, come la durata del mandato di garante die tutte le questioni che sono sul tappeto sono rimessi alla. – ha spiegato il giornalista – Se lache Conte non deve essere più leader, Conte se ne va a casa, ma non è un partito personale, altrimenti se fosse tale perché dovrebbe convocare un’assemblea per far decidere tutto, compreso il proprio ruolo, dagli iscritti e addirittura aprire la discussione ai non iscritti?”.