Sonia Bruganelli a Domenica In non dice la verità: ci pensa Lucarelli (Di domenica 27 ottobre 2024) L'atteso incontro tra Sonia Bruganelli e Mara Venier, avvenuto nella puntata del 27 ottobre 2024 di Domenica In, si è trasformato in un'intervista dal tono insolitamente celebrativo. Sin dalle prime battute, è stato chiaro che l'intervista avrebbe preso una piega poco incisiva, con la Venier che, quasi irritata dal rumore di fondo in studio, ha subito chiesto silenzio. Dopo questa premessa, è stata trasmessa una clip riassuntiva della carriera e della vita di Sonia Bruganelli, che ha avuto un tono marcatamente elogiativo, al punto da risultare imbarazzante. Non che l'imprenditrice dovesse essere dipinta come una figura negativa, ma un ritratto così acritico ha subito generato perplessità.

