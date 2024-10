Schiera il figlio e un altro calciatore squalificato sotto falso nome: arriva la pioggia di squalifiche (Di domenica 27 ottobre 2024) Pesanti squalifiche per dirigenti e calciatori di un club dilettantistico lombardo per aver aver Schierato in campo due calciatori squalificati sotto falso nome: durissime sanzioni per il padre di uno dei ragazzi e per quest'ultimi che dovranno stare a lungo lontano dai campi di calcio. Fanpage.it - Schiera il figlio e un altro calciatore squalificato sotto falso nome: arriva la pioggia di squalifiche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Pesantiper dirigenti e calciatori di un club dilettantistico lombardo per aver averto in campo due calciatori squalificati: durissime sanzioni per il padre di uno dei ragazzi e per quest'ultimi che dovranno stare a lungo lontano dai campi di calcio.

