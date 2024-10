Notizie.com - Regionali Liguria, maltempo, dimissioni di Toti e fine del campo largo: è corsa contro l’astensione

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di domenica 27 ottobre 2024), urne aperte oggi e domani: il voto anticipato dopo ledi Giovannie una dura campagna elettorale. Seggi aperti in, dove i cittadini stanno per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni. Si vota oggi, domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 28, dalle 7 alle 15.die polemiche nel centrosinistra: è(Ansa Foto) – notizie.comSull’affluenza alle urne pende l’incognita, dopo che ieri la Protezione civile ha diffuso l’allerta arancione per piogge e temporali. Alcuni seggi sono stati spostati per il. I candidati alla presidenza sono nove: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.