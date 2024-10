Quando e dove la prossima gara di F1? Programma GP Brasile 2024, orari, tv, streaming (Di domenica 27 ottobre 2024) La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di San Paolo, ovvero la nuova denominazione della corsa organizzata nel circuito di Interlagos. Le frizioni politiche fra la municipalità della metropoli paulista e un governo centrale di Brasilia, ormai non più in carica, hanno portato a questa novità. La sostanza dell’evento non cambia, la pista è sempre la stessa. Si gareggerà nella giornata di domenica 3 novembre. L’autodromo di Interlagos è vecchio stile, poiché resta fedele al layout concepito a fine anni ’80. Di fatto, il tracciato non ha subito alcuna modifica negli ultimi 35 anni! L’impianto, dunque, ha una carreggiata relativamente stretta (soprattutto per gli standard delle F1 attuali, le cui dimensioni sono più affini a quelle di SUV o pick-up di quanto non lo siano a quelle di vere e proprie auto da corsa). Oasport.it - Quando e dove la prossima gara di F1? Programma GP Brasile 2024, orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di San Paolo, ovvero la nuova denominazione della corsa organizzata nel circuito di Interlagos. Le frizioni politiche fra la municipalità della metropoli paulista e un governo centrale di Brasilia, ormai non più in carica, hanno portato a questa novità. La sostanza dell’evento non cambia, la pista è sempre la stessa. Si gareggerà nella giornata di domenica 3 novembre. L’autodromo di Interlagos è vecchio stile, poiché resta fedele al layout concepito a fine anni ’80. Di fatto, il tracciato non ha subito alcuna modifica negli ultimi 35 anni! L’impianto, dunque, ha una carreggiata relativamente stretta (soprattutto per gli standard delle F1 attuali, le cui dimensioni sono più affini a quelle di SUV o pick-up di quanto non lo siano a quelle di vere e proprie auto da corsa).

