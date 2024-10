Parchi e centri sportivi riaprono, e da lunedì si torna a scuola (Di domenica 27 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYL’emergenza sembra essere passata: ancora qualche velatura tra oggi e domani, poi finalmente il sole, almeno fino al prossimo weekend. Così da oggi, 27 ottobre, riaprono i Parchi e i centri sportivi, mentre da domani, lunedì, riaprono i Bolognatoday.it - Parchi e centri sportivi riaprono, e da lunedì si torna a scuola Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYL’emergenza sembra essere passata: ancora qualche velatura tra oggi e domani, poi finalmente il sole, almeno fino al prossimo weekend. Così da oggi, 27 ottobre,e i, mentre da domani,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione e manutenzione. Tensione Lepore-Consorzi. E domani si torna a scuola - La Bonifica Renana replica al sindaco, che poi precisa con una nota dello staff. L’opposizione attacca: "Teatrino assurdo, ammetta le sue responsabilità". L’allerta scende a gialla, parchi aperti. Acc ... (ilrestodelcarlino.it)

Sott’acqua per colpa di chi?. Lepore frena, ma è scontro - Il Comune: nessuna polemica con altri enti. La Lega attacca: "Un teatrino". Allerta arancione nel Ferrarese, a Bologna riaprono i parchi e domani le scuole. (ilrestodelcarlino.it)

Allerta meteo su Emilia-Romagna, arancione anche su Piemonte e Liguria. Esonda torrente nel pisano - Riprese all'alba le ricerche dell'uomo scomparso ad Arenzano Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Davide Violin, l'uomo di 62 anni scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano, ... (msn.com)

Bologna una settimana dopo l'alluvione: «Prove di ripartenza dopo l'emergenza, resta l'allerta per le frane» - Il meteo migliora, resta la scia di fango, frane e polemiche in città e in regione. La Madonna di San Luca si ferma in cattedrale. Riaprono centri sportivi e parchi e anche scuole e asili. E le Rita d ... (corrieredibologna.corriere.it)