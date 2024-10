Papa | troppe vittimebambini massacrati

Papa: troppe vittime,bambini massacrati (Di domenica 27 ottobre 2024) 13.00 "E' triste vedere come nella guerra, in qualche parte, si distruggano gli ospedali e le scuole",ha detto Papa Francesco all'Angelus a San Pietro. Bergoglio,ricordando l'apertura domani della Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a 75 anni dalla Convenzione di Ginevra,ha auspicato un risveglio delle coscienze "affinché durante i conflitti armati siano rispettate la vita e l a dignità delle persone e dei popoli"."Vediamo troppe vittime innocenti,bambini massacrati","si ponga fine all'escalation". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 13.00 "E' triste vedere come nella guerra, in qualche parte, si distruggano gli ospedali e le scuole",ha dettoFrancesco all'Angelus a San Pietro. Bergoglio,ricordando l'apertura domani della Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a 75 anni dalla Convenzione di Ginevra,ha auspicato un risveglio delle coscienze "affinché durante i conflitti armati siano rispettate la vita e l a dignità delle persone e dei popoli"."Vediamovittime innocenti,bambini","si ponga fine all'escalation".

