Omicidio di Pierina i video dell’interrogatorio di Dassilva e la freddezza su Manuela

(Di domenica 27 ottobre 2024) Rimini, 27 ottobre 2024 – È un interrogatorio fiume, di oltre sei ore, quello del 25 giugno scorso: l'unico sostenuto da Louisin qualità di formale indagato per l'diPaganelli, prima di trincerarsi dietro la facoltà di non rispondere nelle occasioni successive. Un interrogatorio le cui immagini sono state anticipate venerdì dalla trasmissione 'Quarto Grado' e che cristallizzano la versione del 34enne riguardo al giorno del ritrovamento del cadavere della 78enne uccisa nei seminterrati di via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre del 2023. © Manuel Migliorini / Adriapress Ma anche il rapporto tra Louis, oggi ancora in carcere dal 16 luglio quando è stato arrestato, e l'amanteBianchi, nuora die colei la quale ritrovò per prima il corpo senza vita dell'anziana il giorno dopo l'assassinio.