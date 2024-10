Biccy.it - Nina Zilli vuole ritirarsi da Ballando con le Stelle: “Non ce la faccio più”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milly Carlucci nel corso di cinque puntate dicon leha eliminato dalla gara solo I Cugini di Campagna poi fra wild card, tesoretti, salvacondotti, mancanze di tempo e ora possibili ritiri ha sempre salvato tutti. Durante la quinta puntata andata in onda ieri sera, 26 ottobre, nonostante le premesse e i tempi fossero dalla sua, la puntata si è conclusa con l’ennesimo nulla di fatto. “Gli autori mi dicono che a causa degli infortuni e delle possibilità di ritiro in questa puntata, nonostante tutti gli annunci, non eliminiamo nessuno” – ha annunciato – “C’è stato un colpo di scena, la nostra vita travagliata fra possibilità di ritiro di coppie quindi dobbiamo conservarci un po’ il cast. Vince Anna Lou che ottiene un bonus e non eliminiamo nessuno“. Il pretesto è