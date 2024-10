Quotidiano.net - Mobilità sostenibile e fonti alternative. Esperti a confronto

(Di domenica 27 ottobre 2024) ’Driving Tomorrow. The Sustainable Road Towards Future Mobility & Infrastructures’ è il titolo del convegno organizzato da AVL Italia (nella foto, il managing director Dino Brancale ) specializzata in soluzioni tecnologiche e sistemi powertrain per lanei settori automotive, ferroviario, marittimo ed energetico. L’evento ha fatto il punto sugli sviluppi tecnologici dellae delle infrastrutture sostenibili. Si è discusso il ruolo del software a bordo del veicolo e si è parlato di come esso stia cambiando i processi di sviluppo dei veicoli, e di come l’intelligenza artificiale rigenerativa applicata a questi processi sia in grado di ottimizzarli, oltre a consentire maggiori funzionalità a bordo.