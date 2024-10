Manovra: Gasparri-Barelli, 'nessun turn over per comparto sicurezza-difesa' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Nella legge di bilancio l'eventuale turn over del personale non riguarderà il comparto sicurezza-difesa rispetto al quale il governo di centrodestra e, in particolare, Forza Italia hanno preso un impegno serio e chiaro. Abbiamo assunto ogni iniziativa per far sì che questa norma sia interpretata nella maniera doverosa". Lo dichiarano i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. "Dopo aver stanziato cifre ingenti per il rinnovo del contratto per il comparto sicurezza-difesa - proseguono i due azzurri - gli organici delle Forze di Polizia sono stati rafforzati. Grazie alla rinnovata politica fiscale vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro, che saranno impiegati per gli straordinari del comparto a cui si aggiungeranno altri stanziamenti per gli straordinari delle Forze armate. Liberoquotidiano.it - Manovra: Gasparri-Barelli, 'nessun turn over per comparto sicurezza-difesa' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Nella legge di bilancio l'eventualedel personale non riguarderà ilrispetto al quale il gno di centrodestra e, in particolare, Forza Italia hanno preso un impegno serio e chiaro. Abbiamo assunto ogni iniziativa per far sì che questa norma sia interpretata nella maniera dosa". Lo dichiarano i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizioe Paolo. "Dopo aver stanziato cifre ingenti per il rinnovo del contratto per il- proseguono i due azzurri - gli organici delle Forze di Polizia sono stati rafforzati. Grazie alla rinnovata politica fiscale vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro, che saranno impiegati per gli straordinari dela cui si aggiungeranno altri stanziamenti per gli straordinari delle Forze armate.

