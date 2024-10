Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La Vegetariana” di Han Kang

(Di domenica 27 ottobre 2024) Yeong-hye è una giovane donna docile e conformista, di quelle che non si ribellerebbero mai ad una regola, per quanto assurda possa essere; o, almeno, è questa l’impressione che dà. Sa che è suo dovere obbedire al marito, tenere sempre pulita la casa e preparargli degli squisiti manicaretti, e così si sforza di farlo. Del resto, è anche un’ottima cuoca; le specialità coreane non hanno segreti per lei, e se c’è bisogno di tagliare enormi pezzi di carne cruda o di pulire il pesce lo fa con la massima disinvoltura. Non che per questo il signor Cheong, il marito, le dimostri apprezzamento, anzi; la trova piuttosto insignificante e per niente attraente. In questo, del resto, è assolutamente corrisposto; Yeong-hye, a casa, passa tutto il tempo chiusa in una stanza a leggere e non lo degna nemmeno di uno sguardo.