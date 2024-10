Lazio, le pagelle di CM: Noslin sfrutta l’occasione, Pedro entra e segna di nuovo (Di domenica 27 ottobre 2024) Lazio – Genoa 3-0 Provedel 6: sicuro nelle uscite alte. Risponde presente alla conclusione di Norton-Coffy in avvio di ripresa. Marusic 6: la t Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024)– Genoa 3-0 Provedel 6: sicuro nelle uscite alte. Risponde presente alla conclusione di Norton-Coffy in avvio di ripresa. Marusic 6: la t

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio, le pagelle di CM: Noslin sfrutta l’occasione, Pedro entra e segna di nuovo. - Lazio – Genoa 3-0 Provedel 6: sicuro nelle uscite alte. Risponde presente alla conclusione di Norton-Coffy in avvio di ripresa. Marusic 6: la terza partita. (calciomercato.com)

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-GENOA 3-0: Noslin di fioretto, Rovella Terminator. Taty ‘eccessivo’ - Pagelle e tabellino di Lazio-Genoa, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 ... (calciomercato.it)

Lazio-Genoa 3-0: Noslin super gol, Pedro incanta ancora - La Lazio vince per tre a zero contro il Genoa. I ragazzi di Baroni, senza Zaccagni out per influneza, prendono subito le misure ai liguri e sbloccano la partita con un super gol di Noslin (seconda ... (romatoday.it)

Lazio-Genoa, Top&Flop: Noslin, Tavares e Castellanos, facciamo chiarezza - La Lazio vince e convince (di nuovo). 3 punti ed ennesima vittoria. Gol di Noslin e assist del solito Nuno Tavares. Pedro chiude le danze ... (cittaceleste.it)