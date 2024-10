Ilgiorno.it - La Giunta ha perso pezzi. Ma ora è "tutto congelato"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo due giorni, ancora nessuno ha spiegato perché Roberta Pizzochera sia stata dismessa dal ruolo di assessore ai Servizi sociali e all’Educazione dopo 6 anni e mezzo. Un assessorato chiave, quello economicamente più rilevante del Comune, il più rivoluzionato e anche discusso, sopratdopo lo sgombero di Casa albergo. In questi anni Pizzochera è stata l’assessore più esposto. Quasi mai il più difeso. Mercoledì un decreto firmato dal sindaco Roberto Di Stefano ha revocato le sue deleghe, dandole il ben servito. In contemporanea ad Alessandra Aiosa è stata tolta la nomina a vicesindaco: resta in squadra solo come assessore al Commercio. "Non parlo con lada tre giorni", ci dice Pizzochera. Anche nella seduta tra gli assessori, il terremoto politico non è stato all’ordine del giorno. Nessuna indiscrezione neanche dalla riunione di maggioranza di mercoledì sera.