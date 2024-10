Juventus, Locatelli: "Punto guadagnato, non due punti persi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-4 di San Siro fra i bianconeri e l`Inter: `Partita Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Manuel, centrocampista della, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-4 di San Siro fra i bianconeri e l`Inter: `Partita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Locatelli dopo Inter-Juventus : «Di Gregorio? Futuro e presente» - Locatelli è arrivato in conferenza stampa per commentare la partita tra Inter e Juventus, finita incredibilmente 4-4. Il giocatore ha detto la sua. CONFERENZA STAMPA LOCATELLI DOPO INTER-JUVENTUS CONFERENZA – Manuel Locatelli ha parlato in ... (Inter-news.it)

Locatelli : «Partita apertissima! Juventus grande personalità » - Manuel Locatelli ha parlato del pareggio della Juventus contro l’Inter, rimarcando il grande spirito dei bianconeri durante il match su Sky Sport. COMMENTO – Manuel Locatelli non è completamente felice della prestazione bianconera, ma esalta lo ... (Inter-news.it)

Juventus, Locatelli: "Punto guadagnato, non due punti persi" - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-4 di San Siro fra i bianconeri e l`Inter: `Partita completamente diversa. (calciomercato.com)

Locatelli: "Partita incredibile, se restiamo umili...Motta, il nuovo percorso" - " E' stata una partita apertissima, penso che la gente si sia divertita, noi in campo un po' meno. Non è facile trovarsi 4 a 2 a San Siro, dobbiamo ripartire da questo spirito di squadra, anche se abb ... (tuttosport.com)

Conferenza stampa Locatelli post Inter Juve: «Soddisfatti dello spirito di squadra. Partita che deve darci consapevolezza, con Thiago Motta…» - Conferenza stampa Locatelli post Inter Juve: le dichiarazioni del giocatore bianconero dopo il nono match di Serie A 2024/25 (inviato a San Siro) – Manuel Locatelli in conferenza stampa dopo Inter Juv ... (juventusnews24.com)

Locatelli dopo Inter-Juventus: «Di Gregorio? Futuro e presente» - Locatelli è arrivato in conferenza stampa per commentare la partita tra Inter e Juventus, finita 4-4. Il giocatore ha detto la sua ... (inter-news.it)