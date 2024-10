Jannik Sinner | Mi rilasso solo quando guido Non mi piace stare sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Come mi? Guidando, mentre ascolto un po’ di musica. Sembra banale, ma non lo è per chi è sempre in giro per il mondo. A Monte-Carlo dopo gli allenamenti a volte mi metto al volante e faccio un giro, anche a Torino per le Atp Finals verrò in macchina”. E’ uno dei passaggi di una lunga intervista dia La Stampa: ”Alla fine ho 23 anni. Sugli sci mi sento sicuro e sui kart non corro certo come un pazzo. La velocità mi, sono fatto così. A tre anni e mezzo facevo già le piste nere Ora, rispetto a due anni fa, scio al massimo un’ora e mezzo, poi si va al ristorante. Sono le cose che mi fannobene”. E ancora: “Il successo non mi ha cambiato, sono sempre lo stesso. Non cammino a testa alta se vinco, non mi deprimo se perdo. Non mi. Non mi atteggio. Chi mi sta vicino sa quanto tempo dedico al tennis.