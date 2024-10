Inter-news.it - Inter-Juventus senza coreografia, la Curva: «Colpa dei signori della società Inter!»

(Di domenica 27 ottobre 2024)per quanto riguarda lanord nerazzurra. Di seguito la motivazione nella fanzine. NIENTE– Non ci sarà nessunaper la partita tra: «Vi annunciamo che l’ingressocoreo ci è stato vietato. Non dalla questura, ma dalla stessa. Qualcuno potrebbe pensare sia una scelta corretta, visto il terremoto mediatico delle ultime settimane. Noi però, onestamente, siamo rimasti estremamente delusi e sconfortati da questa censura. I motivi di questa scelta andrebbero chiesti ai. Non vi sveleremo il contenuto, ma possiamo assicurarvi che il divieto di allestimento è arrivato per partito preso e non per il disegno ideato dal Covo, che aveva studiato qualcosa di semplice ed efficace.