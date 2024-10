Lanazione.it - Il ritorno del ’Lido Santino’. Gara per la concessione della spiaggia dei perugini

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cercasi nuovo gestore per lo storico Lido Santino. L’Unione dei Comuni del Trasimeno ci riprova, ed ha pubblicato un nuovo avviso per l’affidamento inper i prossimi 20 anninota struttura adibita a servizio bar e ristorazione con annessaa Monte del Lago. Ma stavolta, per rendere più appetibile l’affare, offre ai gestori di poter scontare dall’affitto le spese per la riqualificazione dell’area. In particolare, ad essere date in gestione saranno: il fabbricato principale destinato a servizio bar e ristorazione, un magazzino, una tettoia metallica, bar, cabine e servizi igienici, tre pergole in legno, arginatura in cemento, uno scivolo di alaggio,, area verde, pontile in parte da smantellare e in parte da ristrutturare.