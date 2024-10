Lanazione.it - Il Prato pareggia 2-2 con l'Imolese: Magazzù e Barbuti illudono

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - Nel giorno in cui compie 116 anni di storia, il2-2 allo stadio Lungobisenzio contro l'. Il match valido per la nona giornata del girone D di serie D si apre con il vantaggio immediato di Raffini. I lanieri ribaltano la situazione nel primo tempo con, ma nella ripresa ci pensa ancora Raffini (su rigore) a riprendere i biancazzurri, che con questo risultato salgono a quota 10 punti in classifica. La cronaca Basta attendere sei minuti per la prima occasione nitida in favore del: Remedi verticalizza per, che conclude fuori misura non di molto. Due giri di lancette più tardi però è l'a portarsi in vantaggio: i blocchi su calcio d'angolo battuto da Vlahovic liberano Raffini, che di testa non ha problemi a gonfiare la rete.