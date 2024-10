Ilfattoquotidiano.it - Il messaggio di Giuli: “Un ministro deve avere margini di indipendenza”. Il dirigente del Mic Merlino: “Io uomo delle trame? No, sono leale”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Anche undeiriconoscibili di“. Torna a parlare in pubblico, in un’intervista con domanda e risposta a Radio3, ildella Cultura Alessandrostati giorni di grande difficoltà dopo le dimissioni del suo capo di gabinetto Francesco Spano un po’ per i presunti conflitti d’interesse sollevati dalla puntata di Report che sarà in onda stasera un po’ per le pressioni dall’interno di Fratelli d’Italia che sitrasformate anche in una sagra dell’insulto in qualche occasione più privata (“pederasta” ha scritto unromano su una chat).