Il contributo unificato non pagato fa estinguere il processo, giuristi contro la Manovra (Di domenica 27 ottobre 2024) La Manovra 2025 manda su tutte le furie giudici e avvocati, che attaccano l'articolo 105. Il passaggio impone l'estinzione del processo "per omesso o parziale pagamento del contributo unificato". La ratio della norma è quella di combattere l'evasione contributiva. Cosa cambia Se la norma dovesse passare, alla prima udienza il giudice dovrà verificare se il pagamento sia stato effettuato correttamente. In caso di irregolarità, il giudice rinvierà l'udienza a data "immediatamente successiva" e la parte interessata avrà un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento o l'integrazione della parte mancante. Se anche nella seconda udienza il giudice dovesse verificare che il contributo unificato non è stato pagato per intero, allora dichiarerà l'estinzione del giudizio.

