Girma è ancora disastroso Lucchesi tra i pochi a salvarsi

(Di domenica 27 ottobre 2024) BARDI 6. Un bel riflesso su Di Francesco al 32’, non può nulla dui due gol. Da capitano protesta in maniera vibrante con l’arbitro Massimi che convalida la rete di Gomes. FIAMOZZI 5,5. Non fa disastri e riesce a chiudere qualche iniziativa avversaria, ma non azzecca mai un cross e per un terzino non è un dettaglio di poco conto. MERONI 6. Con le buone e soprattutto con le cattive resta a galla. Bruciato una sola volta da Di Francesco che però calcia a lato.6,5. Scivolata provvidenziale su Henry all’8’, poi mette pezze assortite per tutta la partita e gioca con la leadership di un veterano a dispetto dei suoi 21 anni. Offre flash da predestinato. FONTANAROSA 5,5. Non gioca complessivamente una brutta partita e sfiora il gol con un tiro da fuori, ma il ritardo sul tap-in del raddoppio di Henry condiziona inevitabilmente la pagella. IGNACCHITI 5,5.