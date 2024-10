Ilnapolista.it - Gilardino: «Balotelli non può risolvere da solo i problemi del Genoa. Deve essere un valore aggiunto»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta delcontro la Lazio per 3-0. Tra i tanti temi affrontati, quello dell’arrivo di. «Mario non puòdadel. Se lui arriva e ha qual desiderio e quel fuoco di mettersi a disposizione può eun. Non può datutto. Confidiamo che possapresto al top anche se viene da un periodo di inattività per quanto riguarda le partite, non gli allenamenti». E ha: «La sua storia parla. Quello che conterà più di tutto sarà comunque la squadra. Lui ci può dare personalità e ci può scuotere in alcuni momenti. Anche lui va messo nelle condizioni migliori per rendere».sul suo futuro Sul suo futuro sulla panchina del: «Questo dovete chiederlo alla società. Loro hanno il diritto di fare qualsiasi considerazione in merito.