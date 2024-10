Gaza, la vita dei palestinesi a Khan Younis in tende e rifugi di fortuna (Di domenica 27 ottobre 2024) Le famiglie sfollate di Khan Younis stanno lottando per sopravvivere in tende e rifugi di fortuna tra le rovine della città devastata nel nord di Gaza dove Israele sta conducendo una pesante offensiva. Centinaia di persone sono state uccise e decine di migliaia sono fuggite dalle loro case. Un attacco all’inizio di venerdì ha causato 38 morti e decine di feriti a Khan Younis, secondo i funzionari sanitari di Hamas. Lapresse.it - Gaza, la vita dei palestinesi a Khan Younis in tende e rifugi di fortuna Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le famiglie sfollate distanno lottando per sopravvivere inditra le rovine della città devastata nel nord didove Israele sta conducendo una pesante offensiva. Centinaia di persone sono state uccise e decine di migliaia sono fuggite dalle loro case. Un attacco all’inizio di venerdì ha causato 38 morti e decine di feriti a, secondo i funzionari sanitari di Hamas.

