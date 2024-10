Thesocialpost.it - F1 Messico, gioia Ferrari: pole Sainz davanti a Verstappen

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono molto contento. Ho fatto un paio di grandi giri. I miei giri sono stati quasi perfetti,” ha dichiarato Carlosdopo aver conquistato laposition al GP delcon la. “Normalmente non mi succede in, perché la pista è molto scivolosa. Con la, da Austin abbiamo fatto un passo avanti, anche in qualifica. La direzione è quella giusta. Ora guardiamo a domani. Per ora mi prendo la”, ha aggiunto con soddisfazione lo spagnolo.Leggi anche: Moto GP:di Bagnaia in Thailandia, terzo Martinha poi riflettuto sugli obiettivi della gara, esprimendo l’importanza del lavoro di squadra e della strategia per il campionato: “Sicuramente la nostra priorità è portare entrambe le macchine al traguardo. Ovviamente, se vinci, quei punti in più sono utili per la classifica costruttori”.